غادة والي: سأدعم وزير التضامن المقبل بكل جهدي



وأشارت "والي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى منطقة روضة السيدة مليئة بالجدعان، ويجب عليهم الحفاظ على المنطقة التي يعيشون فيها، مضيفة: "روضة السيدة لازم تكون اسم على مسمى".



وأوضحت أن المشروع يستهدف التنمية البشرية لقاطني المنطقة، وسيتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، حيث سيتم تعليم الأطفال الرسم، وستعقد مسابقات لأجمل عمارة، وتحسين منظومة جمع القمامة.



وعن فترة توليها وزارة التضامن، عقبت أنها حاولت أن تجتهد في عملها أصابت أحيانا، وأخطأت أحيانا، وعملت على تغيير صورة الوزارة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن، معربة عن أمنيتها في أن تكون تركت بصمة في الوزارة، معقبة: "سأدعم الوزير أو الوزيرة القادمة بكل جهدي وفكري، جسدي وعقلي سيكون في فيينا لمنصبي الجديد، ولكن قلبي سيكون في مصر".



قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة اطلقت مشروع "جدعان السيدة"، معربة عن رفضها لمن يطلق على هذا المشروع مصطلح التعديل السلوكي لسكان روضة السيدة، موضحة أنه لا يقصد من المشروع تعديل السلوك لسكان المنطقة، وإنما يستهدف التأهيل الاجتماعي.