مصرع مسن صدمته سيارة في الإسماعيلية

لقي مسن في العقد السادس من العمر مصرعه، مساء اليوم الأحد، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به علي طريق الإسماعيلية ـ الصالحية بمنطقة المنشار.



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرعه مسن يدعي، حمدي عبد الرحمن محمد" 55 عامًا" مقيم التل الكبير، وذلك اصطدام سيارة رقم " 30591 " نقل الإسماعيلية به بمنطقة المنشار، دائرة مركز الإسماعيلية.



وتم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة مستشفي القنطرة غرب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

