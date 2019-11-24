Advertisements
Advertisements
Advertisements

الباز يكشف سر دعمه للنظام المصري الحالي.. ويؤكد: "سأعارضه في هذه الحالة"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الإعلامي محمد الباز، عن سر دعمه لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن سر التحيز والدعم الرئيسي للنظام المصري الحالي هو تخليص الدولة من الإخوان.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "النظام الحالي خلصنا من الإخوان، وأنا مع أي حد يخلصنا من الإخوان ويحجب الإخوان".

وأضاف الإعلامي محمد الباز، أنه يدعم مشروع ثورة 30 يونيو، ولكن السبب الرئيسي لتأييده لهذا النظام هو قطع دابر الإخوان، متابعًا: "إذا فتح النظام الحالي نافذة لجماعة الإخوان سأكون أول من يعارضه".

وكان أكد الإعلامي محمد الباز، أن الدولة في حالة حرب، وتشويه الإعلام يفقد الدولة سلاحها، متابعًا: "في ضرب وتشويه طول الوقت للإعلام وهذا لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية"، لافتًا إلى أن ضرب الإعلام قطع للسان الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الإعلامي محمد الباز الإعلام الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الليلة.. محمد الباز يستضيف وزير الشباب الأسبق في "90 دقيقة" على المحور

"الطماوي" عن تقرير "العفو الدولية": مادة مدفوعة الأجر لبث الشائعات

"الباز" مهاجمًا محمد البرادعي: سياسي بـ "زمبلك"

"الباز" يوجه رسالة لمحمد ناصر بعد تأييد شقيقه للتعديلات الدستورية

محمد الباز عن بحث "ترامب" إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب: بداية النهاية للجماعة

بالدلائل.. قنوات الإخوان تفبرك فيديوهات تزعم تظاهر الشعب المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status