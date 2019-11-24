الباز يكشف سر دعمه للنظام المصري الحالي.. ويؤكد: "سأعارضه في هذه الحالة"

كشف الإعلامي محمد الباز، عن سر دعمه لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن سر التحيز والدعم الرئيسي للنظام المصري الحالي هو تخليص الدولة من الإخوان.



وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "النظام الحالي خلصنا من الإخوان، وأنا مع أي حد يخلصنا من الإخوان ويحجب الإخوان".



وأضاف الإعلامي محمد الباز، أنه يدعم مشروع ثورة 30 يونيو، ولكن السبب الرئيسي لتأييده لهذا النظام هو قطع دابر الإخوان، متابعًا: "إذا فتح النظام الحالي نافذة لجماعة الإخوان سأكون أول من يعارضه".



وكان أكد الإعلامي محمد الباز، أن الدولة في حالة حرب، وتشويه الإعلام يفقد الدولة سلاحها، متابعًا: "في ضرب وتشويه طول الوقت للإعلام وهذا لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية"، لافتًا إلى أن ضرب الإعلام قطع للسان الدولة.

