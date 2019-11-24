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بعد الفوز على بريشيا.. سمويلنج يعادل رقم بيكهام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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سمويلنج
سمويلنج
عبدالقادر عرابي
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نجح نادي روما الإيطالي في تحقيق الفوز على ضيفه بريشيا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب أوليمبيكو في العاصمة روما.

أهداف مباراة روما ضد بريشيا

وبعد شوط أول سلبي، سجل روما ثلاثية في الشوط الثاني، عن طريق المدافع الإنجليزي كرس سمولينج في الدقيقة 49 وزميله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 57 والمهاجم البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 66.

رقم قياسي لمدافع روما

وسجل مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار لروما كريس سمولينج ثاني أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث كان يمتلك هدفاً سابقاً ضد أودينيزي.

وبتسجيله هدفين، أصبح سمولينج ثاني لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل هدفين في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد في الدوري الإيطالي.

ولم يسبق سمولينج في هذا الإنجاز سوى الأسطورة دافيد بيكهام مع نادي ميلان الإيطالي في موسم 2008 – 2009.

جدير بالذكر أن سمويانج يلعب لروما هذا الموسم على سبيل الإعارة من المان يونايتد، ويسعى الجيالوروسي لشراء عقد اللاعب بصفة دائم

ترتيب روما في ادوري الإيطالي بعد الفوز على بريشيا

وإرتفع رصيد روما بفضل هذا الفوز للنقطة 25 يحتل بها المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإيطالي خلف كلاً من لاتسيو صاحب الـ 27 نقطة، وإنتر ميلان صاحب الـ 34 نقطة ويوفنتوس المتصدر صاحب الـ 35 نقطة.

موعد مباراة روما القادمة

ويستعد روما لمواجهة مضيفه إسطنبول باشكاشهير في الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي بملعب "ستين إيمك".
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الكلمات المفتاحية

سمويلنج روما بيكهام الجولة الثالثة عشر

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