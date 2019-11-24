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"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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-كنت حريصة على المشاركة فى معرض"جاليري الفخراني
-المنيا تمتلك العديد من المواهب في الرسم
ضجت مواقع التواصل بصور نحاتة المنيا مي عبد الله مع الفنان القدير يحيى الفخراني على هامش افتتاح الفخراني للمعرض الفني "جاليري" في الساحة الخارجية بالمسرح الفني كايرو شو بالتجمع الخامس.

وقالت مي عبد الله الشابة العشرينية لـ "الفجر" إن إشادة الفنان الكبير يحيى الفخرانى بأعمالي الفنية يعد شرف كبير لي.

وأشارت مي لـ "الفجر" أنه فور علمى بمسابقة أرسم يحيى الفخرانى قررت بدون تردد أن أخوض المسابقة بنحت تمثال الفخراني.

وأضافت مي، أن الفنان الكبير يحيى الفخراني فور مشاهدته لعملي النحتي أشاد به، مشيرًا أن المنيا تمتلك مواهب عديدة في الرسم".

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير يحيى الفخراني أشاد بالتماثل المنحوت له من قبل النحاته مي عبدالله على هامش افتتاح مسابقة جاليرى الفخراني.

يذكر أن "جاليري الفخراني" يضم عدد من لوحات وتماثيل أبدعها عدد من شباب وشابات التشكيليين حول شخصية وأعمال النجم الكبير ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "ارسم يحيى الفخراني" وذلك تقديرا لعطائه الفني، وأنجز خلالها فنانون شباب عشرات اللوحات التي تمثل أشهر الشخصيات التي قدمها للمسرح والسينما والتليفزيون على مدى تاريخه.
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
"نحاتة المنيا" لـ "الفجر": فخورة بإشادة الفنان يحيى الفخراني (صور )
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نحت مصر جامعة المنيا المنيا الفنان يحيى الفخراني اخبار

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