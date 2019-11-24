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تعليق محافظ الدقهلية على مطالب النيابة بتغيير أسماء قرى منافية للآداب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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الدكتور كمال جاد شاروبيم
الدكتور كمال جاد شاروبيم
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تفاصيل مطالبة النيابة الإدارية بتغيير أسماء بعض القرى المنافية للأداب في محافظة الدقهلية، موضحًا أنه ليس قرار جديد حيث تقدم أهالي قرية "أبو عرصة" بطلب تغيير اسم القرية، وتم مخاطبة الأجهزة الأمنية، والتي وافقت على تغيير اسم القرية إلى قرية بلقاس، معقبا: "تغيير اسم القرى مش سهل ومش ببلاش".

وأبدى "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، استغرابة من مطالبة النيابة الإدارية بتغيير اسماء القرى المنافية للأداب، متسائلا: "ما دور النيابة الإدارية في هذا الأمر؟"، حيث ليس للنيابة الإدارية أي شأن بتغيير المسميات.

وأوضح أن تغيير اسم قرية ما يكون بناءا على رغبة قاطني القرية وليس النيابة الإدارية، معقبا: "اسماء القرى ليست منافية للآداب في المحافظة، جواب النيابة الإدارية يضحك"، مؤكدا أنه لا مانع من تغيير اسم قرى ولكن بناءا على رغبة قاطنيها.

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الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية النيابة الإدارية المسميات القرى المنافية للأداب الأجهزة الأمنية

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