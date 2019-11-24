موعد مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه انبي غدًا الإثنين، على ستاد السلام، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.





موعد مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري

ستُقام مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري

وستُذاع مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري على شبكة قنوات "أون سبورت" و "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبي في الدوري المصري





ومن المتوقع أن يبدأ مباراته أمام انبي بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.





خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - محمد أوناجم - شيكابالا.





خط الهجوم: عمر السعيد.





ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل انبي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة جمعها من 5 مباريات.