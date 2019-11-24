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موعد مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:18 م
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الزمالك‬‎ وانبي
الزمالك‬‎ وانبي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه انبي غدًا الإثنين، على ستاد السلام، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.

موعد مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري
ستُقام مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري
وستُذاع مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري على شبكة قنوات "أون سبورت" و "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبي في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ مباراته أمام انبي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - محمد أوناجم - شيكابالا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل انبي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة جمعها من 5 مباريات.
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