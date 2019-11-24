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ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قضت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة 111 متهما من اصل 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة اهانة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد قامت المحكمة بالجلسة السابقة بإحالة العديد من المتهمين الي المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق اثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم علي هذه التهمة.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"
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الكلمات المفتاحية

جنايات القاهرة تنظيم كتائب حلوان اهانة المحكمة المحاكم المتهمون

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