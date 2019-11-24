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انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:18 م
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بوابة الفجر
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تنظم ادارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الشباب المهرجان السنوي التاسع لجوالى وجوالات الجامعة تحت شعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدى" خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 28، ويشارك بالمهرجان 250 طالب وطالبة من 17 كلية بالاضافة إلى معهد التمريض والمدن الجامعية.

يذكر أن أنشطة المهرجان تتضمن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدين للحياة، التطلع للقيادة، مهارات كشفية، مسابقات فى مجالات التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مهارات حياة الخلاء، حفلات سمر يومية.
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التاسع لجوالي وجوالات جامعة الفيوم بشعار "مصر الأمان.. إرادة وتحدي"
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