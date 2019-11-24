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الأكبر في الشرق الأوسط.. تفاصيل المنصة الإلكترونية الجديدة لمؤسسة الأهرام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة
أمنية فوزي
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كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، تفاصيل المنصة الإلكترونية للأهرام، قائلًا: "نحن بصدد إصدار إلكتروني جديد تمامًا"، لافتًا إلى أنها ستكون المنصة الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنهم يعملون بآلية جديدة تواكب العصر، وأن هدف الإصدار الإلكتروني هو الوصول لـ10 مليون مواطن من الخارج على الأقل.

وأضاف أن الإصدار الإلكتروني الجديد يواكب العصر بمنتج ومحتوى جيد، لافتًا إلى أن مصر معرضة لمؤامرات وشائعات، وهذه المنصة ستعمل على مواجهة وتفنيد الشائعات، مضيفًا أن المنصة الإلكترونية تشبه النيويورك تايمز، والواشنطن بوست، وستواكب كل التطورات الحديثة.
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الكلمات المفتاحية

جريدة الأهرام المنصة الإلكترونية العالم العربي الشرق الأوسط التطورات الحديثة

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