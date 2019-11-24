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الأهلي للهلال السعودي: هنيئًا لكم التتويج بدوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:04 م
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مجلس إدارة النادي الأهلي
مجلس إدارة النادي الأهلي
محمد الصو
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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تهنئة نظيره الهلال السعودي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وجاء تهنئة الأهلي كالآتي:- "يهنئ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس نادي الهلال السعودي الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره وكل الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز بدوري أبطال آسيا، متمنين له كل التوفيق في كأس العالم للأندية".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة.

واستطاع الهلال السعودي، الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للزعيم الهلالي، في الدقيقة 74 من المباراة، ثم عزز الفرنسي جوميز بافيتمبي بالهدف الثاني في الدقيقة 93 من المباراة.

وكان الهلال، حقق فوزًا أيضًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك سعود بالرياض، منذ أسبوعين.

وجاء تتويج الهلال السعودي، باللقب ليضيفه إلى سجلاته بطولة جديدة، بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخته الجديدة والثالثة في مجمل مشاركته، حيث سبق وتوج بها في نسختها القديمة عامي 1991 و 2000.
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مجلس إدارة النادي الأهلي دورى ابطال اسيا تتويج الهلال السعودي الأهلي

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