ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد تعادل مانشستر يونايتد وشيفيلد

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد :-

وسجل جون فليك هدف فريق شيفيلد يونايتد الاول في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وعزز موسات النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 52، واحرز ويليامز هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، وتعادل جرينوود لمانشستر في الدقيقة 77، واحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 79 من الشوط الثاني، وتعادل اوليفر ماكبرني لفريق شيفيلد في الدقيقة 91 قبل نهاية اللقاء.

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة، ويحل فريق ليستر سيتي ف المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين نظيفين، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-

1- ليفربول 37 نقطة.

2- ليستر سيتي 29 نقطة.

3- مانشستر سيتي 28 نقطة.

4- تشيلسي 26 نقطة.

5- ولفرهامبتون 19 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 18 نقطة.

7- بيرنلي 18 نقطة.

8- أرسنال 18 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 17 نقطة.

10- توتنهام هوتسبير 17 نقطة.

11- بورنموث 16 نقطة.

12- برايتون 15 نقطة.

13- كريستال بالاس 15 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة.

15- ايفرتون 14 نقطة.

16- وست هام 13 نقطة.

17- استون فيلا 11 نقطة.

18- نوريتش سيتي 10 نقاط.

19- ساوثهامبتون 9 نقاط.

20- واتفورد 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-

ويحتل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 12 هدفا، بينما يحل تامي أبراهام في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، ويأتي سيرجو اجويرو في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ويحل الجابوني ايميريك اوباميانج والسنغالي ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 8 أهداف.