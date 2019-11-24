ملتقى شبابي في الفشن ببني سويف ضمن مبادرة مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق ونشر الفكر الوسطى

تواصلت فعاليات المبادرة التوعوية الشاملة التي تبنى فكرتها وأطلقها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وتستهدف توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، بمشاركة الجامعة والأوقاف والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بجانب التعاون مع الإعلام "المقروء والمسموع والمرئي"، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني.



حيث عُقد" اليوم الأحد"ملتقى شبابي حاشد بإحدى قاعات المناسبات بمدينة الفشن،تحت عنوان (المؤتمر الحواري للشباب) وسط حضور حشود كبيرة من الشاب والفتايات، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بحضور الأستاذ جمال هندي، الأستاذ على أبو دولة عضوي مجلس النواب، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس المدينة، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة،الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،ولفيف من أعضاء بيت العائلة المصرية،والمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والقيادات التنفيذية المعنية.



وتضمنت محاور الملتقى العديد من الكلمات التي ألقاها ممثلون عن: الوحدة المحلية، الأوقاف، بيت العائلة، الشباب والرياضة، والتعليم، ودارات المحاضرات حول موضوعات: حب الوطن، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي، والمواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وحجم الانجازات التي تحققت في فترة وجيزةة جدًا، والتي تعد قياسية، وأن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية ومواجهة خطر الإرهاب واجتثاثه من جذوره،كما تناول الملتقى عرض بعض القضايا والموضوعات التي طرحها الشباب مثل التمثيل في مجلس النواب، ومناقشة بعض المطالب في بعض القطاعات والمرافق الحيوية من الطرق والصرف الصحي وغيرها من المطالب.



وفي كلمته أوضح أحمد دسوقي رئيس المدينة، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر،بإقامة ملتقيات ولقاءات شبابية لفتح قنوات حوارية مع الشباب والمواطنين، فقد تم اعداد برنامج وجدول أعمال يشتمل على عدد من المحاور الهامة التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات، والتعريف بحجم المشروعات المنفذة وانعكاساتها على المجتمع،مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وأن الملتقى "اليوم" شهد حضورًا حاشدًا، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والتحديات والقضايا المجتمعية والتنموية الهامة.



ومن جهته نوه أحمد سرور وكيل وزارة الشباب عن دعم محافظ بني سويف لجهود قطاع الشباب والرياضة وخطة الوزارة في مجال دعم جهود الدولة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة،وأن الملتقى الشبابي الذي تم تنفيذه اليوم في حضور قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف، وقيادات التربية والتعليم، ورموز بيت العائلة، والخبراء والمثقفين، أسفر عن عدد من النتائج الهامة، منها: إتاحة قنوات تواصل ذات طابع وطني مع الشباب، والاجابة عن كل التساؤلات، مؤكدًا على مشاركة المديرية في كل المؤتمرات التي سيتم تنظيمها تباعا في على مستوى مراكز المحافظة،تمهيدا لعقد مؤتمر حاشد ختامي يحضره المحافظ المستشار هاني عبد الجابر.