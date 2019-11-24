محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج تمكين الطفل المصري لتعزيز قيم الانتماء

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف جهود وحدة حماية الطفل بالمحافظة،والتي قد تم إنشاؤها بقرار من المحافظ، للاهتمام بملف وتأهيل ورعاية الأطفال وايجاد الحلول والبدائل لمختلف القضايا المجتمعية المتعلقة بالطفولة والأمومة، حيث يرأس المحافظ اللجنة العامة لحماية الطفولة التي تنبثق عنها هذه الوحدة والتي تتكامل اختصاصاتها مع وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، وجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة.



حيث استعرضت الأستاذة شيماء كرم،مدير وحدة الطفل،مدير وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تمكين الطفل المصري الذي يهدف إلى دعم الأطفال في كافة المجالات التي تخصهم وتعزيز قيم الانتماء لديهم، حيث شارك وفد من المحافظة في الجلسة التشاورية لخطة عمل المحافظة يومي 12 الى 13 نوفمبر الجاري بالقاهرة، وضم الوفد بجانب وحدة الطفل ممثلين عن التربية والتعليم، والصحة، والتضامن، والشباب والرياضة، وقصر الثقافة، والأزهر والأوقاف والكنيسة، ومجتمع مدني، الذين ترشيحهممن قبل المحافظة.



أوضحت "شيماء كرم " أن ورش العمل التي تم حضورها ضمت 3 محافظات هي (بني سويف، المنوفية، الأقصر) لبداية العمل ببرنامج تمكين الطفل،وأنه تم خلال الورش استعراض محتوى البرنامج وآلية تنفيذه ومهام ومسؤوليات اللجنة المحلية والجهات الشريكة، وعدد وفئات ومعايير اختيار الأطفال المرشحين لحضور الاحتفالية ولهم حق الترشيح لمجلس الطفل المحلي، كما تم عرض نموذج لخطة المحافظة والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة بتوقيت زمني محدد، ومكان التنفيذ والجهات السئولة والمعاونة والميزانية والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.