Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنطلاف فعاليات منتدي دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة مطلع الشهر المقبل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:32 م
Advertisements
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
وكالات
Advertisements
تنطلق فعاليات المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية حول: "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات" والذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2019، في العاصمة البحرينية المنامة، وينظم المنتدي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".


وخلال برنامج العمل يجتمع كبار ممثلي الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عدد من قادة العمل المصرفي وصناع القرار ورواد الصناعة من مختلف البلدان  تحت سقف واحد في منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة دور التمويل الإسلامي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.


وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تحديات ومعوقات لتعزيز الوعي حول مفاهيم الإستدامة والممارسات التجارية السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المتوقعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للتغلب على هذه المعوقات.


ومن خلال التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة، يقدم المنتدى نظرة شمولية حول أهداف التنمية المستدامة في إطار المعاملات المالية الإسلامية ومناقشة سبل دمج المبادرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق الأهداف المرجوة.


وفي نفس الخصوص، لا يخفى أن نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2019 قد بين اهتماما دوليا متصاعدا حيال ضرورة مساهمة قطاع الصيرفة في الأهداف التنموية، حيث وضح الاستبيان نتائج متفائلة إلى حد ما حول مشاركة البنوك الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في عدة قطاعات خاصة في القطاع الاقتصادي والصناعي والتعليم والحد من الفقر، واقرت بعض المصارف في نتائج الاستبيان على ضرورة التركيز على بعض الأعمال الخيرية في إطار المسؤولية الاجتماعية، ولهذا السبب عمدنا في برنامج المنتدى على خلق منصة حوارية فعالة لمناقشة سبل خلق الفرص من خلال ادخال التكنولوجيا المالية والحلول المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن كيفية تطوير واعتماد الأدوات المالية الإسلامية في تمويل المشاريع تماشياً مع ممارسات الاستدامة.


ويسعى المجلس العام بصفته منظمة دولية رائدة في دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى تعزيز الوعي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تصب في دعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي التمويل الاسلامى والتنمية المستدامة ديسمبر 2019 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

أخبار تهمك

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ ساعة و 25 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 9 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر توصيات منتدى اتحاد المصارف العربية حول التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء

"UNGC" تختار هناء حلمي ضمن أكثر 10 أشخاص تأثيرًا في تبني مبادرات التنمية الاجتماعية

محمد عمران يطلق تقرير دور الهيئات الرقابية لأسواق المال في دعم أهداف التنمية المستدامة

البورصة المصرية تحصل على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة

غادة حمودة تُمثل القلعة في المؤتمر الإقليمي الأول لأهداف التنمية المستدامة

"الرقابة المالية": نسعي لنشر الوعى بالتنمية المستدامة بشراكة مع الأمم المتحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

07:22 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status