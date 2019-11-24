إنطلاف فعاليات منتدي دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة مطلع الشهر المقبل

تنطلق فعاليات المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية حول: "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات" والذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2019، في العاصمة البحرينية المنامة، وينظم المنتدي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".









وخلال برنامج العمل يجتمع كبار ممثلي الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عدد من قادة العمل المصرفي وصناع القرار ورواد الصناعة من مختلف البلدان تحت سقف واحد في منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة دور التمويل الإسلامي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.









وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تحديات ومعوقات لتعزيز الوعي حول مفاهيم الإستدامة والممارسات التجارية السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المتوقعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للتغلب على هذه المعوقات.









ومن خلال التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة، يقدم المنتدى نظرة شمولية حول أهداف التنمية المستدامة في إطار المعاملات المالية الإسلامية ومناقشة سبل دمج المبادرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق الأهداف المرجوة.









وفي نفس الخصوص، لا يخفى أن نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2019 قد بين اهتماما دوليا متصاعدا حيال ضرورة مساهمة قطاع الصيرفة في الأهداف التنموية، حيث وضح الاستبيان نتائج متفائلة إلى حد ما حول مشاركة البنوك الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في عدة قطاعات خاصة في القطاع الاقتصادي والصناعي والتعليم والحد من الفقر، واقرت بعض المصارف في نتائج الاستبيان على ضرورة التركيز على بعض الأعمال الخيرية في إطار المسؤولية الاجتماعية، ولهذا السبب عمدنا في برنامج المنتدى على خلق منصة حوارية فعالة لمناقشة سبل خلق الفرص من خلال ادخال التكنولوجيا المالية والحلول المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن كيفية تطوير واعتماد الأدوات المالية الإسلامية في تمويل المشاريع تماشياً مع ممارسات الاستدامة.









ويسعى المجلس العام بصفته منظمة دولية رائدة في دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى تعزيز الوعي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تصب في دعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.



