إصابة 36 شخصًا عقب مهاجمة كلب لهم في الإسكندرية

شهد شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مهاجمة كلب مسعور، للمارة في الشارع، مما تسبب في إصابة 36 شخصًا، ونقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.



تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.



تبين من الفحص، مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر ووقع الإصابات سالفة الذكر. وقد جرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.



جرى نقل 36 شخصًا عقرهم الكلب إلى مستشفى شرق المدينة، وجاري خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.



حرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة.

