ضمن مبادرة "اليوم المفتوح".. بني سويف تستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك.. الاربعاء

تستقبل محافظة بني سويف، بعد غدًا الأربعاء، اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضمن مبادرة "اليوم المفتوح" لتلقى وحل شكاوى المستهلكين، يوم الأربعاء المقبل، بالصالة المغطاه بنادى بنى سويف فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، لخدمه أهالى بنى سويف، فى إطار من السهولة واليسر.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى بالتنسيق مع المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بنى سويف، وبمشاركة كافه أطراف المنظومه الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى "مياه، كهرباء، غاز، شركات الاتصالات، السيارات، الأجهزة الكهربائيه، السلع، الخدمات، مع قيامها بنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمه المواطنين، والانتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والاجهزة الكهربائية والسيارات، الأمر الذى سوف يحقق تواجد ميدانى وتفاعل سريع مع المواطنين.



وأضاف اللواء راضي عبد المعطي، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار إستراتيجية الدولة، وتفاعلا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعه التجاوب معها، والعمل على حلها، وإتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، ومواجهه الاحتكار، وذلك تأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة، والذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق، والتأكيد على دور جهاز حماية المستهلك فى حماية وصون المستهلكين وتخفيض زمن الاستجابه فى الرد على شكواهم.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة "ديوان عام محافظه بنى سويف، مديرية الأمن، مباحث التموين،الطب البيطرى، مصلحة الدمغة والموازين، الإدارة المركزية للصيدليات" لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق، وحماية وصون حقوق المستهلك، ومواجهه الإحتكار، من خلال الحملات، التى تشنها سيارات الضبطية القضائية، التى ستجوب المحافظة، يوم المبادرة، ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة، وتنسيق تام بين الجهات المعنية، للقضاء على أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.



وأضاف اللواء راضي عبد المعطي، أنه تم التنسيق مع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، لإقامة ندوة تثقيفية توعويه بجامعه بنى سويف، تحت عنوان " دور الدولة فى حمايه المستهلك" من أجل التوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك.

