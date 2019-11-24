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"الزراعة": تذكرة حديقة الحيوان بـ65 جنيهًا كل ثلاثاء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:21 م
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حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء إجازة يوم الثلاثاء بحديقة حيوان الجيزة، والتي كانت مقررة أسبوعيًا.

وكشف الدكتور محمد رجائي؛ رئيس حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن سعر تذكرة دخول الحديقة يوم الثلاثاء 65 جنيهًا، والدخول متاح للمجموعات كالرحلات الجامعية والمدرسية وغيرها، ولمن يرغب في قضاء فسحة بعيدًا عن زحام الأيام العادية.

وشدد رجائي على أن مبلغ 65 جنيهًا، يعد سعرًا مناسبًا لقضاء يوم وسط الطبيعة، بعيدًا عن الزحام والصخب، والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات في الحديقة، بعيدًا عن التكدّس.

وأشار رئيس حدائق الحيوان بوزارة الزراعة إلى أن سعر تذكرة حديقة الحيوان في الأيام العادية سيظل كما هو 5 جنيهات، ولن يتغير في الوقت الحالي.
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