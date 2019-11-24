مفاجأة.. 5 سيارات "كسر زيرو" لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه "موديل 2020"

ونستعرض لكم أهم 5 سيارات مستعملة "كسر زيرو" يمكنك قيادتها:-



1- سوزوكي ألتو



ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بحالة الـ"زيرو" 133.900 جنيه



2- شيفرولية لانوس

تتوفر شيفرولية لانوس سيدان العائلية الصغيرة موديل 2020 في سوق "كسر الزيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين 152 و160 ألف جنيه.



تعتمد السيارة على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



وتبدأ أسعار السيارة "زيرو" من 166.400 وحتى 171.600 جنيه.



3- بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 موديل 2020 في سوق السيارات الـ"زيرو" بسعر رسمي 173.000 جنيه.



وفي سوق المستعمل يتراوح سعر كسر الزيرو بين 150 و163 ألف جنيه.



تعمل السيارة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



4- شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 سيدان العائلية موديل 2020 في سوق "كسر الزيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين 161 و200 ألف جنيه ويحدد ذلك فئة السيارة وحالتها الفنية.



تعتمد أريزو 5 المجمعة محليًا والتي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، ويرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 7 سرعات ويتوفر بالفئة القياسة والثاني أوتوماتيك ويقدم بالفئتين الثانية والثالثة.



تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة "زيرو" من 171.900 وتصل إلى 207.900 جنيه.



5- بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا سيدان العائلية موديل 2020 في سوق "كسر الزيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين 175 و190 ألف جنيه ويحدد ذلك فئة السيارة وحالتها الفنية.



وتقدم السيارة الماليزية لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات ونواقل الحركة "يدوي وأوتوماتيك" ويعتمد كلاهما على محرك رباعي السلندرات سعة 1.3 لتر بقوة 94 حصان.



ويبلغ سعر الفئة المزودة بناقل حركة يدوي في حالة الـ"زيرو" 185.000 جنيه، فيم يبلغ سعرة الفئة الأوتوماتيك 198.000 جنيه.



افتتح سوق السيارات المستعملة أبوابه، لاستقبال أول السيارات المستعملة التي لم تتخطى سوى بعض الكيلومترات المعروفة باسم "كسر زيرو"، والمعروف عنها أو المتفق عليه في عرف سوق السيارات المستعملة، أن السيارات الـ "كسر زيرو" لم تتخطى من 5 إلى 7 كيلومتر لتكون ضمن هذة الفئة المستعملة.ويرجع سبب شراء السيارات الـ "كسر زيرو" إلى توفير الشاري بضع من ألاف الجنيهات لإدخارها في أشياء أخرى أو صرفها على تعديل شكل السيارة لجعل شكلها رياضي أو كما يطلق عليها "spor"وأوضح العميد إبراهيم اسماعيل، المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، إن السيارات التي يطلق عليها التجار "كسر زيرو" تستحوذ على نحو 50% من مبيعات سوق السيارات.تتوفر سوزوكي ألتو هاتشباك الصغيرة موديل 2020 المزودة بمحرك 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان، وناقل حركة يدوي في سوق "كسر الزيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين 115 و125 ألف جنيه.