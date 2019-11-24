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لافروف: التحالف الأمني الأمريكي الياباني يشكل "مشكلة" لنا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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يقول وزير الخارجية الروسي، إن التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان يشكل "مشكلة" للعلاقات الروسية اليابانية ويُعقد محادثات معاهدة السلام.

وأضاف لافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا، وسط اليابان، إنّ "هذه القوات، بالطبع، تشكل مشكلة لنا".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "قلق موسكو على أمنها الخاص ينبع من تواجد ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأمريكي الياباني تم نقله للجانب الياباني الذي "وعد بالتفاعل".

وأضاف "سننتظر الرد الياباني وسنواصل المباحثات".

حيث أن العلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، التي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب اليابان باستردادها.

ويتواجد نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، حسب بيانات الجيش الأمريكي.

حيث يكافح البلدان للتفاوض على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية بسبب النزاع الإقليمي. استولى الاتحاد السوفيتي على جزر كوريل الأربع في أقصى الجنوب خلال الأيام الأخيرة من الحرب، والتي تؤكد اليابان على حقوقها الإقليمية.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت، إن "التحالف العسكري الياباني مع واشنطن، بالطبع يمثل مشكلة" عندما يتعلق الأمر بتغيير طبيعة علاقة البلاد مع روسيا.

وقال لافروف إن الحكومة اليابانية وعدت بمعالجة مخاوف روسيا.

وأضاف أن تنفيذ الإعلان السوفيتي - الياباني لعام 1956، الذي حدد شروط معاهدة السلام، لم يكن ممكنا مع الوجود العسكري الأمريكي في اليابان.

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الكلمات المفتاحية

لافروف روسيا تحالف امريكا اليابان

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