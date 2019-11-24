ننشر نتائج مباريات الأسبوع الخامس لدوري مراكز شباب القليوبية (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم عن اقامة مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الاولي والثانية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السابعة بالمحافظة.



وفاز في المجموعة الأولي مركز شباب الشموت على مركز شباب كفر علي ( ٢٤) في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب شبلنجة



وفاز مركز شباب الخرقانيه علي مركز شباب كفر تصفا (١٢) المقامه علي ملعب مدينه كفر شكر



كما فاز مركز شباب شبلنجة علي مركز شباب كفر الشيخ ابراهيم (٢٣) المقامه علي ملعب شبلنجه





وجاءت مباريات المجموعة الثانية على ملعب مركز شباب مدينة شبين بين مركز شباب كفر الرجالات ومركز شباب اجهور الصغري، وانتهت بفوز اجهور الصغري بثلاث اهداف فاز خلالها مركز شباب ابو الغيط علي مركز ميت كنانه ٢٤ المقامه علي ملعب مدينه شبين.



وفاز مركز شباب بهادة علي مركز شباب سنهره (٣٤) المقامة علي ملعب مدينه كفر شكر.





وتقام فاعليات الدوري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف المعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية.

