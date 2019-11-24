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أهداف مباراة - الوحدة 1 × 0 النصر | الدوري السعودي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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النصر والوحدة
النصر والوحدة
محمد مرعي
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سقط فريق النصر أمام مضيفه فريق الوحدة، بنتيجة 1 – 0، ليفرط في فرصة إعتلاق صدارة الدوري السعودي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف فوز الوحدة بالمباراة، اللاعب البرازيلى أنسيلمو دا سيلفا مدافع الفريق، فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، من تسديدة قوية على يمين الحارس الأسترالى لفريق النصر براد جونز.

ويذه الخسارة تجمد رصيد النصر، عند 20 نقطة فى المركز الثانى، بالتساوى مع الهلال، صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

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الكلمات المفتاحية

نادي الوحدة نادي النصر كرة القدم المصر اليوم النصر والوحدة الدوري المصري

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