جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها والأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة، وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة والحقن البيطرية، وكمية من مستحضرات التجميل وكمية من الملابس الشخصية الجديدة والمستعملة مخبأة بأماكن يصعب إكتشافها داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بهم.



وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 339 ألف و176 جنيه.



ومن جانبه قرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابه العامه لسفاجا.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.