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أهداف مباراة - الاتفاق 1 × 2 الاتحاد | الدوري السعودي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
محمد مرعي
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تخطي فريق إتحاد جدة نظيره الاتفاق بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الامير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبد الإله المالكي أول أهداف اتحاد جدة، في الدقيقة ٥١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

فيما تعادل فريق الاتفاق عن طريق زياد الصحفى لاعب اتحاد جدة بهدف فى مرماه فى الدقيقة ٦٢ من الشوط الثاني من اللقاء

وحسم لاعب الاتفاق سيدرك يامبيري نتيجة اللقاء في الدقيقة٧٧ بعد أن أحرز هدف بخأة في مرماه معلناً تقدم الاتحاد الذي حسم نتيجة المباراة بهذا الهدف. 

وبهذا الفوز يحتل نادى اتحاد جدة المركز الثانى عشر برصيد ١٢ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة

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