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الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الانحاء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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الارصاد الجوية ـ ارشيفية
الارصاد الجوية ـ ارشيفية
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس غدا الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، حيث سيشهد الطقس ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الانحاء.

وأضاف البيان، أن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال علي المناطق المكشوفة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الامطار في نهاية الفترة.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:
الصغرى- العظمى
القاهرة12-30
الاسكندرية16-29
السلوم12-26
السويس15-29
رفح10-25
طابا15-25
كاترين2-23
أسوان 16-31
حلايب22-25
الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الانحاء
الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الانحاء
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درجات الحرارة حالة طقس العامة للأرصاد الطقس السحب المنخفضة

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