تعليق "الشباب والرياضة" على واقعة الراقصة بنادي اجتماعي بدمياط



وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المجتمع المصري يحكمه ضوابط ومعايير تطبق على المستوى العام، وهناك لائحة داخلية لكل نادي يلتزم بها والتي تكون ضمن التعليمات التي ترسلها الوزارة للأندية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك ما يقرب من 1010 نادي اجتماعي على مستوى الجمهورية، والوزارة تعمل على تطويرها، فضلا عن تطوير 5 آلاف مركز شباب.



كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل واقعة الراقصة والشباب في حفل "حنة" بالنادي الاجتماعي بمحافظة دمياط مما أثار غضب الأهالي، مشيرا إلى أنه جار التحقق من الأمر من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط.