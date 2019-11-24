عمر مروان: تشكيل الوعي العام الصحيح هو الحل للفتنة

طالب المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بالاتفاق حول تعريف "الشأن العام"، وهو كل ما يخص المجتمع والمشاركة الفردية فيه حق سياسي.



وقال خلال مشاركته بثاني الجلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، إن الدستور جعل من المشاركة واجب، وأضفى عليها شئ من الإلزامية، موضحًا أن الانتخابات والصحة والتعليم والأحزاب والجمعيات الأهلية، كل هذا شأن عام وبها وجهات نظر مختلفة.



وأضاف: "هناك من يبث الفتنة والبلبلة، ويدرجها تحت بند حرية الرأي، وهذا يؤدي إلى خلخلة المجتمع، ولكن تشكيل الوعي العام، هو حائط الصد، لذلك سأضيف محور هام، وهو تشكيل الوعي الصحيح كمحور منفصل بذاته".



وأكد "مروان" أن خلق الوعي يجب أن نتناوله من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها، وأن كل هذا له عدد من الآراء حول من يشكل هذا الوعي، ومعايير هذا، وكيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة.



ولفت "مروان" إلى أن محور التطوير الإداري، يجب أن يرتبط بمراقبة الفساد، مؤكدًا أن الشأن الصحي مهم جدًا؛ نظرًا أن الدول تقوم على الصحة والتعليم، من أجل وعي متكامل.



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويُنتظر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قليل.