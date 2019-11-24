Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الحج والعمرة": إصدار أكثر من مليون تأشيرة لضيوف الرحمن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:03 م
Advertisements
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
الفجر السعودي
Advertisements

صرحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، بأنها أصدرت 1339376 تأشيره، منذ بداية شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365 معتمرًا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا، عقب أتمامهم لمناسك العمرة والزيارة.

وقالت وزارة الحج، في بيان إحصائي، إن دخول المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية تنوع بين المنافذ الجوية، التي وصل عبرها 1088608 معتمرًا، ووصل عن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، بينما وصل 7 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، بعدها إندونيسيا 306461، وبعد ذلك جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا ب 50775 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146، العراق 16851، الأردن 16223 معتمراً.

ويذكر أن وزارة الحج والعمرة، أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز "عناية"، والتي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال.

كما طورت الوزارة محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي، التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين؛ لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي "مقام" بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الحج ضيوف الرحمن تأشيرة المملكة السعودية الحج والعمرة

أخبار تهمك

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ ساعة و 27 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | الإحصاء: 1.7 مليون تأشيرة عمرة في 3 أشهر

صدى- السعودية| وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

وصول 3.2 مليون معتمر للمملكة وإصدار أكثر من 3.6 ملايين تأشيرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 4 ملايين معتمر إلى المملكة

وزارة الحج: إصدار 5 ملايين تأشيرة عمرة ووصول 4.5 مليون معتمر

وصول أكثر من 4.7 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.2 مليون تأشيرة عمرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status