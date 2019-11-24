"الحج والعمرة": إصدار أكثر من مليون تأشيرة لضيوف الرحمن





صرحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، بأنها أصدرت 1339376 تأشيره، منذ بداية شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365 معتمرًا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا، عقب أتمامهم لمناسك العمرة والزيارة.





وقالت وزارة الحج، في بيان إحصائي، إن دخول المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية تنوع بين المنافذ الجوية، التي وصل عبرها 1088608 معتمرًا، ووصل عن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، بينما وصل 7 معتمرين عبر المنافذ البحرية.





وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، بعدها إندونيسيا 306461، وبعد ذلك جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا ب 50775 معتمرًا.





وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146، العراق 16851، الأردن 16223 معتمراً.





ويذكر أن وزارة الحج والعمرة، أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز "عناية"، والتي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال.





كما طورت الوزارة محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي، التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين؛ لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.





كما يتيح محرك الحجز المركزي "مقام" بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.



