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بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:57 م
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كأس الخليج العربي خليجي 24
كأس الخليج العربي "خليجي 24"
علاءخليف
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تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية (الدوحة)، وتستمر حتي يوم 8 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة كأس الخليج 24، ثمانية منتخبات عربية مقسمة علي مجموعتين، حيث تقام مباريات المجموعة الأولي التي تضم (قطر – الإمارات – اليمن – العراق) علي ستاد "خليفة الدولي"، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم (السعودية – عمان – الكويت – البحرين) على ستاد "عبد الله بن خليفة".

ويقدم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 24) بتوقيت القاهرة:-

- مرحلة المجموعات:

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قطر × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 18:30 (ستاد خليفة الدولي)
الإمارات × اليمن (المجموعة الأولي) الساعة 20:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

عُمان × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
السعودية × الكويت (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الجمعة 28 نوفمبر 2019

الإمارات × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)
اليمن × قطر (المجموعة الأولي) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)

السبت 30 نوفمبر 2019

الكويت × عمان (المجموعة الثانية) الساعة 17:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
البحرين × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 20:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قطر × الإمارات (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)
اليمن × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
الكويت × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)
عمان × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

- الدور نصف النهائي:

الخميس 5 ديسمبر
أول المجموعة الأولي × ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولي

- النهائي:

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم 8 ديسمبر المقبل على ستاد "خليفة الدولي"

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الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات ديسمبر 2019 الدوري العربي البطولة العربية

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