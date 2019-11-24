Advertisements
بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:57 م
Advertisements
علاءخليف
Advertisements
تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية (الدوحة)، وتستمر حتي يوم 8 ديسمبر المقبل.
ويشارك في بطولة كأس الخليج 24، ثمانية منتخبات عربية مقسمة علي مجموعتين، حيث تقام مباريات المجموعة الأولي التي تضم (قطر – الإمارات – اليمن – العراق) علي ستاد "خليفة الدولي"، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم (السعودية – عمان – الكويت – البحرين) على ستاد "عبد الله بن خليفة".
ويقدم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 24) بتوقيت القاهرة:-
- مرحلة المجموعات:
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
قطر × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 18:30 (ستاد خليفة الدولي)
الإمارات × اليمن (المجموعة الأولي) الساعة 20:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
عُمان × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
السعودية × الكويت (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)
الجمعة 28 نوفمبر 2019
الإمارات × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)
اليمن × قطر (المجموعة الأولي) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)
السبت 30 نوفمبر 2019
الكويت × عمان (المجموعة الثانية) الساعة 17:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
البحرين × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 20:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)
الإثنين 2 ديسمبر 2019
قطر × الإمارات (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)
اليمن × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)
الكويت × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)
عمان × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)
- الدور نصف النهائي:
الخميس 5 ديسمبر
أول المجموعة الأولي × ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولي
- النهائي:
ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم 8 ديسمبر المقبل على ستاد "خليفة الدولي"
Advertisements