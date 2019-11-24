بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"

تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية (الدوحة)، وتستمر حتي يوم 8 ديسمبر المقبل.





ويشارك في بطولة كأس الخليج 24، ثمانية منتخبات عربية مقسمة علي مجموعتين، حيث تقام مباريات المجموعة الأولي التي تضم (قطر – الإمارات – اليمن – العراق) علي ستاد "خليفة الدولي"، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم (السعودية – عمان – الكويت – البحرين) على ستاد "عبد الله بن خليفة".





ويقدم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 24) بتوقيت القاهرة:-





- مرحلة المجموعات:





الثلاثاء 26 نوفمبر 2019





قطر × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 18:30 (ستاد خليفة الدولي)

الإمارات × اليمن (المجموعة الأولي) الساعة 20:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)





الأربعاء 27 نوفمبر 2019





عُمان × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

السعودية × الكويت (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)





الجمعة 28 نوفمبر 2019





الإمارات × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)

اليمن × قطر (المجموعة الأولي) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)





السبت 30 نوفمبر 2019





الكويت × عمان (المجموعة الثانية) الساعة 17:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

البحرين × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 20:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)





الإثنين 2 ديسمبر 2019





قطر × الإمارات (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)

اليمن × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الكويت × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)

عمان × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)





- الدور نصف النهائي:





الخميس 5 ديسمبر

أول المجموعة الأولي × ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولي





- النهائي:





ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم 8 ديسمبر المقبل على ستاد "خليفة الدولي"



