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"بلومبرج": سأترشح للرئاسة لأهزم ترامب وأعيد بناء أمريكا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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مايكل بلومبرج
مايكل بلومبرج
وكالات
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أعلن الملياردير وقطب الأعمال البارز، مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسة دونالد ترامب.   

وقال الملياردير الأمريكي البالغ من العمر (77 عاما)، مؤسس مجموعة بلومبرج الاقتصادية، على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة تكلفتها 30 مليون دولار "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".

وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وأضاف بلومبرج الذي كان يشغل في السابق رئيس بلدية نيويورك "لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية".

وأشار إلى أن ترامب "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا، وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار".

وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرج المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.

ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتجيج في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني.

وكان بلومبرج قدم في 8 نوفمبر الجاري الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ألاباما.

وحينها لم يكن قد حسم أمر خوضه السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ما زال يفكر في الأمر، غير أن تقديم أوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة أمامه، تمهيدا لانتخابات نوفمبر 2020.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سخر من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.

وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض في وقت سابق: "أعرف مايكل. لقد أصبح مجرد نكرة. ليس هناك أحد أفضل مواجهته على مايكل الصغير".

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هزيمة مايكل بلومبرج ترامب بناء الرئاسة الترشح أمريكا

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