الخميس.. عقد الاجتماع العام بالكنيسة الانجيلية في ملوي



ويبدأ الاجتماع العام بمجموعة من باقة الترانيم الروحية من خلال خورس من المرنمين الانجيليين بقيادة المرنم رضا جليل، ويليها خلوة صلاة في حضرة الرب.



ومن المقرر ان يلقي الدكتور أسامة ناجي طناس، طبيب الجراحة العامة وأحد خدام الكنيسة، كلمه روحية علي الحضور تحت عنوان تعلم الهدوء وسط المشاكل والصعوبات، ويشهد محيط الكنيسة الانجيلية حراسة امنية مشددة لتأمين المصليين.



يذكر ان الكنيسة الانجيلية بملوي قد افتتحها الدكتور اندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك عقب انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة بناء وترميم كل الكنائس والمنشآت التابعة لها، والتى تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013.



وتقع الكنيسة على مساحة 1552 مترا مربعا وتتكون من أربع مبانى أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحى، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسى مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعى أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثانى يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.

تعقد الكنيسة الإنجيلية في مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، اجتماعا عاما يحمل عنوان " تعلم الهدوء وسط مشاكل وضغوغطات الحياة".