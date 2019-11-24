وقفة لسيدات "تنمية مصر" بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد



وقالت الجمعية إن ذلك يأتي للتعبير عن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة فى طلب الخلع وإلزام الازواج بسداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة والحفاظ على حقوقه وحقوق اطفالها وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان من خلال ممارسة الدولة لدروها ممثلة فى المجلس القومى للمراة لحماية الأسرة المصرية.

تقدمت عدد من السيدات أعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر، الكائنة بشارع متحف قصر المنيل بمصر القديمة بالقاهرة، بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية ظهر يوم الأربعاء الموافق27 نوفمبر 2019 بميدان سرايا الجزيرة.