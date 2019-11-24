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تفاصيل جديدة فى جثة الطالبية.. والقتيل سابق اتهامه فى 12 قضية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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حبس
حبس
هبة عبد الحفيظ
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أدلى المتهمون بقتل دجال فى الطالبية، باعترافات تفصيلية أمام مفتشى قطاع الأمن العام، وأوضحت ربة منزل 31 سنة المتهمة الرئيسية بانها تعرفت على المجنى عليه " ع.أ " بائع أقمشة؛ منذ عامين لعلاج نجلها وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه ورغبت فى انهائها.

واضافت المتهمة، بان المجنى عليه هددها بفضح أمرها امام زوجها اذا اقدمت على انهاء العلاقة، فعقد العزم على قتلة واتفقت مع المتهم الثانى " موظف 31 سنة" خطيب شقيقتها، على التخلص منه وقتله، واليوم الأحد استدرجته لمنزل والدتها وقامت بذبحه بعده طعنات فى سجدة ووضعت الجثة داخل كيس بمساعده خطيب شقيقتها وقاما بالقاء الجثة بترعة المريوطية، الا ان الاهالى تمكنوا من ضبطهم قبل الفرار.

وكشف الفحص مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلم مساعد وزير الداخلية، بان المجنى عليه يمارس أعمال الدجل والشغوذة ونصب العديد من الاشخاص، وسبق اتهامه فى 12 قضية أموال عامة ومخدرات، وتم تحرير المحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين.
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الكلمات المفتاحية

علاقة غير شرعية دجال جثة المريوطية النيابة المتهمون الطالبية

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