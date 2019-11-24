بإطلالة كاجوال نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية تى شيرت باللون الأبيض، يتسم بوجود أكمام طويلة، وجينز باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.



وعلقت نسرين على الصورة قائلة :"اليوم أن انوي قيمة الأشياء و ليس الشي بحد ذاته، لان كرم و بركة الله أكبر و أجمل من توقعاتي و نواياي الصغيرة، مساء الأنوار"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيها.



مشاركة نسرين في"مقامات العشق"

وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش مؤخرًا فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، ومن إنتاج تلفزيون أبو ظبي.

" نادي الرجال السري"يفوز بجائزة الـ"ديرجيست

ويُشار أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية مُشاركتها في فيلم" نادي الرجال السري"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وحصل الفيلم على جائزة الدير جيست لأفضل فيلم كوميدي من خلال استفتاء الجمهور.