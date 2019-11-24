القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف بأسيوط.. والمحافظ: هدفنا توفير فرص عمل للشباب

عرضت فضائية "TeN"، مساء الأحد، تقريرًا مصورًا يرصد فعاليات عقد ملتقى التوظيف بأسيوط لتوفير 5000 فرصة عمل للشباب ولذوي الاحتياجات الخاصة، حيث افتتح وزير القوى العاملة ملتقى التوظيف الثاني بالمحافظة وسط مشاركة شبابية كبيرة.



ومن ناحيته قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، خلال التقرير، إن وزارة القوى العاملة تدعم الجانب التدريبي لدى الشباب، وتستهدف توفير فرص العمل للشباب، وذلك من خلال التشارك مع عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة.



وأضاف علي عبدالله، مدير عام إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، أن هناك 11 مكتب للإدارة في 11 مقر بالمحافظة، وتستقبل المكاتب الشباب، ويساعدوهم على الحصول على قروض لبداية عمل خاص بهم.

