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نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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جانب من المنتدي
جانب من المنتدي
أحمد الشيخ
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شهد منتدى افريقيا 2019،  توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لاطلاق الامكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص، وخرج المنتدى بـ7 توصيات اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته بالجلسة الختامية، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهيمة استمرار سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الامكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وإستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.

وتضمن المنتدى، الاعلان عن استثمارات جديدة، ابرزها اعلان شركة ليكيلا عن استثمارا مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، واطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، كما أعلن  آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الامريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

 كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول افريقية ومؤسسات دولية، حيث وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبيدرولويشدافونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ووقعت الوزيرة ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار فىجيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف الى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

ووقعت الوزيرة، اتفاق مع الصندوق الكويتى للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاق ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى اعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وشهد رئيس الوزراء  توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الاوروبىلاعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية انشاء وحدة اسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب اعلان بين البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فىاطار 4 مليارات جنيه، وتم توقيع الشريحة الاولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الافريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار فى اطار الـ500 مليون دولار.

نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
نتائج منتدى افريقيا.. توقيع 13 اتفاقية بـ 3 مليارات دولار و7 توصيات للنهوض باقتصاد القارة
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الكلمات المفتاحية

منتدى أفريقيا 2019 الضرائب أفريقيا 2019

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