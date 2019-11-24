بهذه الصورة كريم فهمي يهنأ آيتن عامر بعيد ميلادها

نشر الفنان كريم فهمي عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة ذات طابع كوميدي مع الفنانة أيتن عامر مهنئا لها بعيد ميلادها.





وكتب "كريم" على هذه الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا تونا.





على صعيد أخر أحب "كريم" التمثيل منذ صغره، وقام بدعم موهبته وترك مجال تخرجه بطب الأسنان واتجه نحو التمثيل.







وشارك "كريم" في العديد من الأعمال التليفزونية منها أمر واقع، الحساب يجمع، إختيار إجباري، حالة عشق، عرض خاص، حكايات بنات، رشيد عارف أسرار، إمبراطورية مين.







وقدم "كريم" عدة أفلام منها سكر مر، هاتولي راجل، زنقة ستات، قلب أمه، ساعة رضا، حسن وبقلظ، علي بابا.





بالإضافة إلى مشاركة "كريم" في تأليف بعض الأعمال منها مستر أند مسز عويس، سك على أخواتك، زنقة ستات، حسن وبقلظ.