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صفقة نارية تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت صحيفة " ليكيب " الفرنسية في عددها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن وجود صفقة نارية من المنتظر ان تشعل الصراع بين فريقا ريال مدريد وبرشلونة حيث وضعت إدارة كل فريق عينها على جلب تلك الصفقة من أجل ضمها خلال صفقة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

جوهرة رين تفجر صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد 

ووضع مسؤولي فريق نادي رين الفرنسي شرط وحيد من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا متوسط ميدان الفريق الاول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي حيث وضعت إدارة البلوجرانا والمرينجي اللاعب على رادارهما من أجل تدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات القادمة .

ونجح اللاعب الشاب البالغ من العمر سبعة عشر عاماً في خطف الأنظار إليه بشدة وأصبح مطمح الكثير من الأندية الأوروبية إلى أن جاء الدور على عملاقا الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة وأرسلا كشافات من أجل متابعة اللاعب عن قرب وتأكدوا من جودته .

ويطمح رئيس نادي رين أوليفييه ليتانج في أن يحصل على سبعين مليون يورو مقابل بيع جوهرته كامافينجا الذي تدرج في صفوف فريق الناشئين بالنادي الفرنسي ودافع عن ألوان القميص في أربعة وعشرين لقاء في الوقت الذي شارك فيه بالمباراة الأولى عام 2018 وبالتحديد في شهر ديسمبر وكان يبلغ وقتها ستة عشر عاماً ليصبح أصغر لاعب مشاركةً في تاريخ النادي العريق .
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الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات صفقة نارية ريال مدريد برشلونة

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