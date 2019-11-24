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بعد الفوز بدوري أبطال آسيا.. تعرف على موعد مباراة الهلال المقبلة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة.

واستطاع الهلال السعودي، الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للزعيم الهلالي، في الدقيقة 74 من المباراة، ثم عزز الفرنسي جوميز بافيتمبي بالهدف الثاني في الدقيقة 93 من المباراة.

وكان الهلال، حقق فوزًا أيضًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك سعود بالرياض، منذ أسبوعين.

وجاء تتويج الهلال السعودي، باللقب ليضيفه إلى سجلاته بطولة جديدة، بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخته الجديدة والثالثة في مجمل مشاركته، حيث سبق وتوج بها في نسختها القديمة عامي 1991 و 2000.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة عقب التتويج القاري من خلال التقرير الآتي:-
ويستعد الهلال السعودي، للعودة إلى المسابقات المحلية، حيث يخوض أولى مبارياته يوم الجمعة المقبلة، أمام أهلى جدة، في قمة الجولة الحادية عشر من كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُقام مباراة الهلال ضد أهلي جدة، على ملعب الملك سعود بالرياض، يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، في الساعة السادسة والنصف والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف والخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسيسعى الهلال بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني، لتحقيق الفوز على أهلي جدة والانفراد بصدارة الدوري السعودي، حيث يتساوى كلاهما بنفس الرصيد 20 نقطة وهو نفس رصيد النصر أيضًا، إلا أن الهلال وأهلي جدة يتبقى لهما مباراة مؤجلة.

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