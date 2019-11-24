خالد الجندي: الإرهابيون نتاج طبيعي لتربية خاطئة من الأبوين





وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نصائح للآباء والأمهات لكيفية الرد على تساؤلات أبناءهم حول الموضوعات الشائكة في العقيدة.وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الطفل ينشأ على ما عوده أبوه، مثلما ورد في الأبيات " ويَنشأُ ناشىءُ الفتيانِ، مِنّا..على ما كانَ عَوّدَهُ أبُوه"، مشددًا على أن الإرهابيين لم يخرجوا شيطاني وإنما ظهروا نتيجة بث وضخ متواصل وحقن متواصل من الأبوين، أو حقن من مكان يدوام على التوجه إليه مثل المسجد أو المدرسة.وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشاب بعض أن تكبر الأفكار في ذهنه يصبح من الصعب إخراج من دماغه فكرة تكفير المجتمع وإقصاء الأخر والتخلص منه، مؤكدًا أن أي إرهابي أو متعصب أو متشدد أو متزمت، هو نتاج طبيعي لتربية خاطئة، أما أبوين قدموا له معلومات خاطئة، أو أبوين لم يفعلوا شيء لأبنهم وتركوه للسكك والأرصفة وأحاديث المصاطب، فكانت النتيجة خطيرة على المجتمع بأكمله الذي يدفع ثمن إهمال ورعونة أبوين في تربية أبناءهم.