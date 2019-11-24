"التنمر المفهوم والدوافع وأساليب العلاج" دورة تدريبية بآداب الفيوم

نظمت كلية الآداب جامعة الفيوم، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "سلوك التنمر المفهوم والدوافع وأساليب العلاج" تحت رعاية دكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد الكلية، وإشراف دكتور طارق عبد الوهاب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر ومواجهتها للأخصائئين الاجتماعيين والنفسيين بإدرات الفيوم التعليمية، حاضر فيها دكتوره وفاء متولي مدرب موجه عام التربية النفسية ومدرب معتمد من رابطة الاخصائيين النفسيين ىالمصرية.



وكشفت خلالها "عميد الكلية"، معنى مصطلح التنمر، وتناول تفاصيل الأزمة وسبل حلها، حيث أوضح أن التنمر سلوك عدواني متعمد ومتكرر من طرف محدد، سواء كان فردًا أو جماعة، بهدف إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي أو كليهما بالطرف الآخر.



وأشار دكتور أحمد عبد السلام إلى أن التنمر ينجم عن عوامل عدة، مثل الاضطرابات النفسية، أو التعرض للعنف الأسري، والإهمال العاطفي من قبل الوالدين، ولا يمكن تجاهل إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال والمراهقين، التي أفرزت ما يعرف بـ«التنمر الإلكتروني»، وهو من الأنواع الشائعة جدًا.



أما التنمر والعنف المدرسي فتحدث عنه دكتور طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية بأنه سلوك عدواني متعمد من جانب طالب أو أكثر بهدف إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بطالب آخر، بصورة متكررة وطوال الوقت.



وأوضح أن هذه الأفعال السلبية سواء بالكلمات على غرار التهديد والسخرية والشتائم، أو أفعال جسدية كالضرب والدفع والركل، أو حتى نفسية دون استخدام كلمات أو أذى جسدي عن طريق الإشارات غير اللائقة أو الإساءات المكتوبة.



