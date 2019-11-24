عرض ومناقشة الفيلم المكسيكي "لم أعد هنا" في مهرجان القاهرة بحضور مخرجه

انتهى منذ قليل، عرض الفيلم المكسيكي "أنا لم أعد هنا"، والذي يشارك ضمن عروض المسابقة الدولية، في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، وذلك في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وعُقدت بعد عرض الفيلم ندوة مع مخرج الفيلم فرناندو فاريس، أدارها الناقد رامي عبدالرزاق، منسق برنامج الأفلام اللاتنية بالمهرجان.



وفاجأ المخرج مشاهدي الفيلم بعرض تجارب أداء أبطال العمل وهو من غير المحترفين، إضافة إلى أغنية عن الكواليس قدمها أحدهم.



وتحدث المخرج عن اختيار موسيقى الكومبيا، مؤكدا أنه لم يقصد اختيارها، ولكن الأمر حدث بسبب تأثيرها في المدينة المتواجدة فيها، وقربها من أمريكا، ومن خلالها عالج قضية الهجرة والإتجار في المخدرات.



وأضاف المخرج أن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، واستغرق بحث ٧ سنوات، وتحضيرات التمثيل لمدة ٦ شهور





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

