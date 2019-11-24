تفاصيل برنامج المؤتمر الـ27 لبطاركة الشرق الكاثوليك

كشف المكتب الاعلامى الكاثوليكى بمصر، تفاصيل البرنامج المقترح لجدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين لبطاركة الشرق الكاثوليك، تحت عنوان " الاعلام في خدمة الإنجيل"، والمقرر انعقاده فى الفترة مابين ٢٥ نوفمبر الى ٢٩ نوفمبر الجارى.



وأوضح المكتب الاعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاحد، أن المؤتمر من المقرر بأن يقام بدار القديس اسطفانوس بالمعادى.



ويبدأ المؤتمر يوم الاثنين الخامس والعشرين الساعة الرابعة بصلاة الافتتاح حسب الطقس القبطى، ثم كلمة ترحيب من صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، يليها كلمة القائم مقام السفير البابوى بمصر وتقرير حول اعمال المجلس فى الفترة السابقة.



ويتخلل جدول الاعمال أيضًا زيارة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البطريركى.



ويختتم المهرجان بالقداس الالهى يوم الجمعة الموافق ٢٩ نوفمبر الجارى الساعة السادسة بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.