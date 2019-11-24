Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:48 م
Advertisements
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
هند الشيال
Advertisements
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإداري.

وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.

محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ دمياط تطهير ترع اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ 38 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ ساعتين و 17 دقيقة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل اول لقاء بين محافظ دمياط ورؤساء الوحدات المحلية (صور)

المحافظ تناقش الخطة الاستثمارية مع رؤساء المدن والقرى بدمياط

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي بدمياط (صور)

محافظ دمياط تعقد اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن وشركات المرافق

تعرف على توجيهات محافظ دمياط لرفع مستوى النظافة

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل المشروعات (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status