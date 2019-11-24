حسن حسني آخرهم.. ثلاث نجوم قتلتهم السوشيال ميديا في نوفمبر 2019

"عادل إمام.. هادي الجيار..حسن حسني"، اسماء رددت على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، خلال الأيام القليلة الماضية، لحقت بهم شائعات الوفاة، وبدأ المغردين في الدعاء للنجوم ومواساة أهلهم، إعتاد المواطنين في الأونة الأخيرة على الأستيقاظ يوميًا على أخبار وفاة النجوم.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تويتر، أمس السبت الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري، خبر وفاة النجم الكبير حسن حسني؛ الأمر الذي نقاه نقيب المهن التمثيلية متوعدًا مروج الشائعة بسلك الدروب القانونية اللازمة للإقتصاص منه.



فيما تم تداول خبر وفاة الفنان هادي الجيار، مطلع نوفمبر الجاري، إثر إصابته بواعكة صحية، التهاب رئوي حاد أدخله العناية المركزة؛ الأمر الذي نفته زينب زوجة الجيار، وقالت في تصريحات صحفية، "الحمدلله هادي بصحة جيده وفِي تحسن رغم أنه ما زال حتى الآن في الرعاية المركزة إلا أنه في تحسن ملحوظ يوما بعد يوم، وهذا كلام الأطباء".



عقبت الجيار على تلك الشائعات التي رددت قائلة "شائعة مثل هذه في الفترة الحالية سخيفة جدا، ومقلقة لنا وله ولا أعلم من وراء هذا الكلام السخيف، وما الغرض منه؟ وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يعدي هذه المحنة بدل من طلوع شائعات سخيفة عليه".



لم يسلم الزعيم عادل إمام من أمر شائعة وفاته؛ إذ تداول النشطاء أخبار عن وفاته، إلا أن المخرج رامي إمام، قد نشر فيديو من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، على موقع تبادل الصور الإنستجرام، معلنًا أن الزعيم بصحة جيدة، قائلًا: "شوفوا مين جنبي بيحفظ"،.

