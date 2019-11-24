Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألمانيا تعلن استعادة داعشية مع أطفالها الثلاثة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

استعادت السلطات الألمانية، امرأة في الـ30 من عمرها، قد تكون نشطت في صفوف تنظيم "داعش"، مع أطفالها الثلاثة.

 وأكدت وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الأحد أن الداعشية المفترضة التي تحمل الجنسية الألمانية وأطفالها، وصلوا الليلة الماضية إلى مطار فرانكفورت قادمين من أربيل العراقية، ويعتقد أنهم قبعوا في معسكر خاص بمسلحي "داعش" وعوائلهم شمال شرقي سوريا.

 وأكدت السلطات أن العائدة ستخضع للتحقيقات بعضويتها المفترضة في التنظيم، غير أن مذكرة اعتقال لم تصدر بحقها في البلاد بعد.

 وتحركت تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة مسلحي "داعش" الأجانب المحتجزين في سوريا إلى دولهم.

وخلال هذا الأسبوع، قضت المحكمة الإدارية العليا في برلين باستعادة 3 أطفال ووالدتهم، بعد أن عاشوا طويلا في مناطق "داعش"، وانتهى بهم الأمر في سجون سوريا الديمقراطية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها "الأطفال معتمدون بشكل كامل على رعاية أمهم"، مضيفة "رفاهية وأمان الأطفال الألمان أهم من المخاوف الأمنية".

ونقلت دي فيلت عن متحدثة باسم المحكمة، لم تكشف اسمها، أن المحكمة تستعد لإصدار حكم مماثل في قضية استعادة أم وطفليها من سجون سوريا الديمقراطية.

وذكرت تقارير ألمانية أبرزها صحيفة بيلد واسعة الانتشار، خلال الأيام الماضية، أن سلطات الأمن في البلاد متخوفة من عودة عناصر "داعش"، وما تحمله من مخاطر أمنية كبيرة.

وعقب العدوان التركي على شمال شرق سوريا الذي رفضته أوروبا، ابتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بعودة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر وتعدهم "قنابل موقوتة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

داعشية داعش استعادة ألمانيا أطفال

أخبار تهمك

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 16 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد إعلان "قسد" بدء المعركة الأخيرة ضد "داعش".. اشتباكات شرسة شرق الفرات

مقتل 45 داعشيا في غارات للتحالف شرق سوريا

"داعشيات".. بعد خروجهم من سوريا: نريد الذهاب إلى تركيا (فيديو)

بلجيكا تستعيد 6 أطفال من أيتام الدواعش

قسد تحذر تركيا: أي هجوم في الصحراء سيُنعش داعش

شاهد.. لحظة هروب 800 داعشي من السجون الكردية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status