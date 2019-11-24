وزير الأثار يتفقد وحدة المستنسخات الأثرية في قلعة صلاح الدين

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الأثار مقر وحدة المستنسخات الأثرية الموجودة داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وتابع سير العمل بوحداتها المختلفة.



وكان في استقبال الوزير الدكتور عمرو الطيبي رئيس وحدة المستنسخات الأثرية بوزارة الأثار حيث اطلع العناني منه على آخر الأعمال التي تقوم بها الوحدة، حيث تتميز وحدة المستنسخات بجودة واتقان متنجاتها.



جاء ذلك على هامش زيارة العناني للقلعة صباح اليوم حيث تفقد العديد من مواقعها الأثرية للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع الترميم والتطوير وتحسين خدمات الزائرين بها، وحضر الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هشام مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية.



وزار المتحف الحربي، ومنطقة محكى القلعة، والتي تضم ١٢ مبنى من القرن ١٩ ومجموعة من الأبراج الخاصة بسور صلاح الدين منها برجي الطرفة والحداد وبرج المقطم الذي يرجع تاريخه إلى عصر محمد علي والقصر الأحمر ومتحف الركائب الملكية ومبنى السلحدار و باب القلة، وأمر وزير الأثار بإعداد دراسة ومقترح شامل لتطوير خدمات الزائرين بالأماكن المفتوحة للزيارة بالقلعة في نطاق الزيارة السياحية المحيطة بمسجدي محمد علي والناصر محمد ومتحف الشرطة بالإضافة إلى غيرها من الأماكن المغلقة والغير مستغلة.