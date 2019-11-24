سولسكاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل الانتقالات الشتوية

أولي جونار سولسكاير يعترف بأن فورة الإنفاق في شهر يناير غير محتملة









اعترف أولي جونار سولسكاير أنه من غير المرجح أن يفوز مانشستر يونايتد على اللاعبين خلال فترة الانتقالات في يناير.









وعزم الشياطين الحمر على توقيع مهاجم عندما تفتح النافذة ، مع ظهور إيرلنج براوت هالاند لاعب ريد بُال سالزبورغ كهدف رئيسي للنادي.





تشير التقارير إلى أن صفقة لماريو ماندزوكيتش كانت في طور الإعداد ، على الرغم من أن يبدو أن يونايتد انسحب مؤخرًا من هذه الخطوة.





وقال سولسكاير لصحيفة " Telegraph " في حديثه عن انتقالات يناير : "الأمر لا يتعلق بالمبلغ ومن المال يجب أن ننفقه، بل يتعلق بمن نعتقد أنه سيكون مفيدًا للنادي على المدى الطويل ، وليس فقط ثلاثة أو أربعة أشهر.





وتابع: "ربما ليس لأن هذا هو الشيء - إنه في يناير. لا ترغب العديد من الأندية في بيع اللاعبين الذين يريدون الاحتفاظ بهم في يناير.





واختتم: "ربما يكون عقد أو قرضان صفقة قرض ، لكن هذا ليس بالأموال الكبيرة ، إنه فقط لمساعدة الفريق. لكننا نعيد اللاعبين ونتطلع إلى ما يمكن أن يكون متاحًا لنا."





ضربت سعي يونايتد لهالاند ضربة قوية هذا الأسبوع بعد ورود أنباء تفيد بأن آر بي ليبزيج لديه فرصة للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بسعر مخفض قدره 25.7 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.



