Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيكل عظمي يكشف مقتل سائق توك توك بدمياط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:19 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة كفر سعد بدمياط، برئاسة الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد من كشف هوية هيكل عظمي عثر عليه، حيث تلقى قسم الشرطة بلاغ من فلاح بناحية قرية كفر سعد البلد يفيد بعثوره علي هيكل عظمي مدفون بحفرة أسفل قش قام بتخزينه.

تم إخطار اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط والذي كلف اللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، حيث ضم فريق البحث المقدم تامر ابو يوسف مفتش مباحث كفر سعد والرائد محمد ابو العز، وتمت مراجعة بلاغات المتغيبين حيث تطابقت أوصاف الملابس التي عثر عليها بااحد البلاغات لمتغيب يدعي مصطفي رضا الفقي سائق توك توك ومبلغ بسرقته ومتغيب من سنتين مقيم بناحية قرية كفر سعد البلد، حيث تعرفت والدته على الملابس.

تم إخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة وذلك بعدما تبين وجود شبهة جنائية بالهيكل العظمي، وعلي مدار 5 أيام من البحث نجح فيهم فريق البحث من كشف واقعة مقتل صاحب الهيكل العظمي، حيث توصلت التحريات لقيام شخصان احدهم مقيم بقرية كفر سعد البلد ويدعي مجدي. ر والآخر احمد. ا مقيم بميت أبو غالب باستدارجه بالتوك توك بحجة توصيلهم، وأثناء السير علي طريق كفر سعد باتجاه محطة السوالم، ضربوه علي الرأس افقدوه الوعي ثم استقل التوك توك لداخل الزراعات واكملوا ضربة حتي تاكدوا من مفارقته للحياة فقاموا بحفر حفره اسفل قش ارز ودفناه، وقاموا ببيع التوك توك، فيما توصل صاحب التوك توك له بعد فترة بمحافظة الشرقية وقام بتحرير محضر ضد المجني عليه ظنا منه أن المجني علية قام بسرقته وبيعه.

عقب ذلك أمر مدير نيابة كفر سعد بضبط المتهمين حيث تمكن الرائد محمد ابو العز من ضبط المتهم الأول وجاري ضبط المتهم الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيكل عظمي مصر سائق توك توك اخبار

أخبار تهمك

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 3 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 21 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 6 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

التعرف على هوية جثة متفحمة تم العثور عليها بدمياط

أمن الإسماعيلية يضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتهم

مصرع ٢ في حادث مروري بدمياط

براءة المتهمين في قضية قتل سائق بدمياط

إصابة ١١ طالبة في حادث مروري بدمياط

إحالة أوراق 3 متهمين بالقتل في دمياط لمفتي الجمهورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status