هيكل عظمي يكشف مقتل سائق توك توك بدمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة كفر سعد بدمياط، برئاسة الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد من كشف هوية هيكل عظمي عثر عليه، حيث تلقى قسم الشرطة بلاغ من فلاح بناحية قرية كفر سعد البلد يفيد بعثوره علي هيكل عظمي مدفون بحفرة أسفل قش قام بتخزينه.



تم إخطار اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط والذي كلف اللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، حيث ضم فريق البحث المقدم تامر ابو يوسف مفتش مباحث كفر سعد والرائد محمد ابو العز، وتمت مراجعة بلاغات المتغيبين حيث تطابقت أوصاف الملابس التي عثر عليها بااحد البلاغات لمتغيب يدعي مصطفي رضا الفقي سائق توك توك ومبلغ بسرقته ومتغيب من سنتين مقيم بناحية قرية كفر سعد البلد، حيث تعرفت والدته على الملابس.



تم إخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة وذلك بعدما تبين وجود شبهة جنائية بالهيكل العظمي، وعلي مدار 5 أيام من البحث نجح فيهم فريق البحث من كشف واقعة مقتل صاحب الهيكل العظمي، حيث توصلت التحريات لقيام شخصان احدهم مقيم بقرية كفر سعد البلد ويدعي مجدي. ر والآخر احمد. ا مقيم بميت أبو غالب باستدارجه بالتوك توك بحجة توصيلهم، وأثناء السير علي طريق كفر سعد باتجاه محطة السوالم، ضربوه علي الرأس افقدوه الوعي ثم استقل التوك توك لداخل الزراعات واكملوا ضربة حتي تاكدوا من مفارقته للحياة فقاموا بحفر حفره اسفل قش ارز ودفناه، وقاموا ببيع التوك توك، فيما توصل صاحب التوك توك له بعد فترة بمحافظة الشرقية وقام بتحرير محضر ضد المجني عليه ظنا منه أن المجني علية قام بسرقته وبيعه.



عقب ذلك أمر مدير نيابة كفر سعد بضبط المتهمين حيث تمكن الرائد محمد ابو العز من ضبط المتهم الأول وجاري ضبط المتهم الثاني.