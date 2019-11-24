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أمانة الطائف تنظم ورشة عمل بشأن لائحة المتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الإدارة العامة لصحة البيئة "وكالة الخدمات" بأمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، أنها نظمت ورشة عمل بشأن لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات، التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية، تطبيقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

هذا واستعرضت ورشة العمل بالطائف، لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات، وذلك من قبل المختصين بفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومن الإدارة العامة لصحة البيئة والادارة العامة للأسواق وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية والقسم النسوي؛ حيث تم تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ اللائحة ودور المراقبين الصحيين أثناء الجولات المتعلقة بالصحة العامة.

وشدد مدير عام صحة البيئة بأمانة الطائف على أهمية تكثيف الجولات الميدانية، وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق اللائحة وفق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين وغير المتجاوبين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المستهلك.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكَّدت على أن لائحة العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر، سيتم تطبيقها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي وأكشاك البيع في مراكز التموين.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، إنه لا ينبغي إضافة السكر والمحليات الطبيعية والصناعية، أو شراب الجلوكوز أو العسل؛ كونه من مصادر السكر المضاف، وكذلك مشروبات الطاقة، أو مساحيق المشروبات المنكهات أو الألوان الصناعية؛ اعتدادًا بأن وجود تلك المكونات في منطقة إعداد أو تحضير العصائر، يعتبر مخالفة.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن إضافة النكتار للمشروبات فقط، وليس للعصائر الطازجة، والحليب والآيس كريم وقطع الفواكه الطازجة إلى العصائر والمشروبات، مشيرة إلى إمكانية تقديم المنشأة الغذائية "سكر" خارج طلب المستهلك بناء على طلبه، مع الحرص على عدم مزج السكر مع العصائر وخلطاتها أثناء الإعداد.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أنه ينبغي تطبيق الاشتراطات الخاصة بإعداد العصائر والمشروبات الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر بالإفصاح عن جميع مكوناتها، بأن تكتب المنشأة الغذائية - مثلًا- عبارة "عصير مشكل يحتوي على تفاح برتقال مانجو"، مع عدم السماح بوضع أي عبارات مضللة، مثل "الخلطة السحرية، أو عصائر الطاقة"، مع مراعاة كتابة عبارة "المشروبات وخلطات العصائر لا يضاف لها سكر"، أسفل قائمة المشروبات وخلطات العصائر.

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